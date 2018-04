Muguruza wint toernooi in Monterrey

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft het toernooi in het Mexicaanse Monterrey op haar naam geschreven. De tweevoudig grandslamwinnares was als nummer één van de plaatsingslijst ook de favoriet voor de eindzege en die status maakte ze waar in de finale tegen de Hongaarse Timea Babos.

Muguruza moest wel hard werken voor haar zesde titel; want ze verloor de eerste set met 6-3 en kwam ook in het tweede bedrijf op achterstand. De Spaanse wist zich te herpakken en de partij haar kant op te kantelen door de tweede set met 6-4 te winnen en de beslissende derde met 6-3.