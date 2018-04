Utah Jazz naar play-offs NBA

De basketballers van Utah Jazz hebben zich verzekerd van een plek in de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 112-97 van Los Angeles Lakers en schoof op naar de vierde plaats in de Western Conference. Donovan Mitchell was de topscorer bij Jazz met 28 punten.

Josh Hart scoorde 25 punten voor de Lakers, die geen kans meer maken op de nacompetitie waarin de NBA-titel de inzet is.

Golden State Warriors is de titelverdediger en als nummer twee van de Western Conference al lang zeker van de play-offs. De Warriors wonnen overtuigend met 117-100 van Phoenix Suns. Klay Thompson produceerde 34 punten.