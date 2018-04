Veranda’s Willems-Crelan rijdt Brabantse Pijl

Veranda’s Willems-Crelan, de ploeg van de overleden wielrenner Michael Goolaerts, verschijnt woensdag aan de start voor de Brabantse Pijl. ,,Dat hebben we na overleg met de familie van Michael en onze renners besloten”, twitterde de formatie. ,,We zullen de koers rijden met Michael in ons hart.”

Goolaerts overleed zondagavond nadat hij was getroffen door een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix. De 23-jarige Belg werd na een val op de kasseistrook van Viesly eerst nog gereanimeerd. Daarna konden ze hem ook in een ziekenhuis in Lille niet meer redden. Hij overleed daar om 22.40 uur in het bijzijn van zijn familie en geliefden.