Dressuurruiter Van der Meer naar WB-finale

Dressuurruiter Patrick van der Meer is toegevoegd aan de deelnemerslijst van de wereldbekerfinale, die donderdag in Parijs begint. Hij neemt de plaats in van de Brit Emile Faurie die op het laatste moment moest afzeggen. Via de reguliere weg hadden Edward Gal en Madeleine Witte-Vrees zich al geplaatst voor het afsluitende evenement.

In totaal komen achttien combinaties uit twaalf landen aan de start in de finale. Onder de deelnemers ook de Duitse titelverdedigster Isabelle Werth, die geldt als een van de grote favorieten in de Franse hoofdstad.

Bij de springruiters heeft alleen Harrie Smolders namens Nederland een startplaats voor de finale bemachtigd. De huidige nummer twee van de wereldranglijst behoort tot de kanshebbers. Hij neemt zijn toppaarden Emerald en Zinius mee. Aan deze finale doen 39 ruiters uit 19 landen mee. Ook titelverdediger McLain Ward uit de Verenigde Staten is van de partij.

De wereldbekerfinale begint donderdag met een snelheids- en wendbaarheidsparcours voor de springruiters.