Eerbetoon aan Goolaerts bij Brabantse Pijl

oor de Brabantse Pijl wordt stilgestaan bij de dood van de Belgische wielrenner Michael Goolaerts. Op de Grote Markt in Leuven houden de deelnemende wielrenners een minuut stilte voor de Belg, die zondag tijdens Parijs-Roubaix werd getroffen door een hartstilstand en ’s avonds in het ziekenhuis van Lille overleed.

Veranda’s Willems-Crelan, de ploeg van Goolaerts, heeft op verzoek van de familieleden van de Belg besloten woensdag mee te doen aan de Brabantse Pijl. De Nederlandse renner Huub Duijn behoort tot de zeven renners van de ploeg die in actie komen. Alle andere leden van Veranda’s Willems-Crelan komen ook naar Leuven. ,,Dit is een moment om samen te komen als team en elkaar bij te staan. De renners die woensdag niet rijden, zullen er bij zijn als steun voor de renners die wel rijden”, meldt de ploeg. ,,Iedereen draagt zijn steentje bij aan het team. Iedereen zit woensdag mee in de wedstrijd. Iedereen ‘Sniper’. Dit als eerbetoon aan Michael. #All4Goolie!”

De renners van Veranda’s Willems-Crelan rijden het eerste rondje door Leuven aan kop van het peloton. Bij de echte start van de koers wordt nogmaals een moment van stilte gehouden.

,,Als je als organisator te maken krijgt met zo’n drama, is dat het minste wat we voor hem en zijn familie en vrienden kunnen doen”, zei koersdirecteur Pascal Demol. ,,We zullen ook alles veel ingetogener houden dan gepland.”

Bij de Franse eendagskoers Parijs-Camembert werd dinsdag al een minuut stilte gehouden voor Goolaerts.