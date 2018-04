Hamilton: Red Bull haalt geen ‘max’ uit Max

Renstal Red Bull haalt niet het maximale rendement uit het Nederlandse talent Max Verstappen. Dat zegt Lewis Hamilton, de Britse wereldkampioen in de Formule 1. Hij kwam zondag op het circuit van Bahrein in botsing met Verstappen. Ze gaven elkaar de schuld van het incident.

Volgens Hamilton schuilt in Verstappen een toekomstig kampioen. ,,Maar nog lang niet alles gaat goed bij hem”, verklaarde hij. ,,Red Bull heeft een prima auto, maar nog geen resultaten behaald. Dat komt door een gebrek aan ervaring bij de coureur, die soms onvolwassen beslissingen neemt.”

,,Max had gewoon punten moeten halen”, vervolgt Hamilton. ,,Als bijvoorbeeld Fernando Alonso in zijn auto had gereden, was dat zeker gelukt. Mij was het ook gelukt in de wagen van Max. Hij mag best een beetje meer respect hebben voor de andere coureurs. Ik weet waar ik het over heb, want toen ik jong was heb ik een vergelijkbaar proces doorgemaakt. Hopelijk leert Max snel.”