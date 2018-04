Honkballer Bogaerts twee weken uitgeschakeld

Honkballer Xander Bogaerts heeft een barst opgelopen in een botje van zijn linkerenkel. De korte stop van Boston Red Sox raakte zondag geblesseerd tijdens het gewonnen duel in de Major League met Tampa Blue Rays (8-7). Bogaerts liet in het ziekenhuis een röntgenfoto en MRI-scan maken van zijn pijnlijke enkel en daarop was een barst te zien.

De international van Oranje hoeft geen operatie te ondergaan. De artsen verwachten dat Bogaerts over tien tot veertien dagen weer kan honkballen.

De 25-jarige Arubaan raakte tijdens de zevende inning geblesseerd toen hij de dug-out in gleed bij een poging een bal te pakken. Bogaerts, de man in vorm bij de Red Sox, kon niet op eigen kracht het veld verlaten. Hij had een dag eerder liefst zes punten binnengeslagen voor zijn ploeg, onder meer met een grandslamhomerun. Bogaerts sloeg de bal het stadion uit met alle honken bezet.