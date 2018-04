Pelicans, Spurs en Thunder naar play-offs

Het kostte grote moeite, maar San Antonio Spurs heeft voor het 21e seizoen op rij de play-offs bereikt in de NBA. De basketbalploeg uit Texas verzekerde zich in de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie van een ticket voor het vervolg van het seizoen. New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder plaatsten zich in het westen ook voor de play-offs.

In de oostelijke divisie waren de acht beschikbare plaatsen al een tijdje vergeven, maar in het westen zat het dicht bij elkaar. Achter de topclubs Houston Rockets en Golden State Warriors streden acht ploegen om zes tickets voor de play-offs. Vorige week pakten Portland Trail Blazers en Utah Jazz een startbewijs, maandagavond volgden de Pelicans, Spurs en Thunder.

New Orleans Pelicans deed dat met een zege op Los Angeles Clippers: 113-100. Nikola Mirotic blonk uit met 24 punten en zestien rebounds. San Antonio Spurs, de NBA-kampioen van 1999, 2003, 2005, 2007 en 2014, verzekerde zich met winst op Sacramento Kings (98-85) van de play-offs. De veertigjarige Manu Ginobili was belangrijk met zeventien punten. De Spurs misten de play-offs in 1997 voor het laatst. Ze kunnen volgend jaar het NBA-record van Philadelphia 76ers en voorloper Syracuse Nationals evenaren, dat 22 keer op rij de play-offs haalde van 1950 tot en met 1971.

Russell Westbrook nam Oklahoma City Thunder weer eens op sleeptouw. Westbrook leidde de Thunder met een triple-double (23 punten, 18 rebounds, 13 assists) langs Miami Heat: 115-93.

Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets maken woensdagavond in een rechtstreeks gevecht uit wie de laatste open plek in de play-offs gaat invullen.