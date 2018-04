Wildcard Vuelta voor Spaanse teams en Cofidis

De organisatie van de Ronde van Spanje heeft drie wielerploegen uit eigen land een wildcard gegeven voor de komende editie van de Vuelta. Het gaat om Burgos-BH, Caja Rural-Seguros en het Baskische Euskadi-Murias. Het vierde te vergeven startbewijs ging naar de Franse ploeg Cofidis. Deze vier teams hebben allemaal een procontinentale status, het niveau onder de UCI WorldTour.

De achttien ploegen met een licentie voor de WorldTour, waaronder LottoNL-Jumbo, zijn allemaal verzekerd van deelname aan de grote wedstrijden. De 73e editie van de Vuelta begint op zaterdag 25 augustus met een tijdrit in Málaga en eindigt drie weken later, op 16 september, in Madrid.

Vorig jaar won Chris Froome de Spaanse etappekoers. Later bleek dat tijdens de Vuelta een te hoge dosis salbutamol was aangetroffen bij de Brit, die zich daarvoor moet verantwoorden bij de UCI. Die zaak loopt nog altijd.