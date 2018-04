Wielrenner Wout Poels start zondag in de Amstel Gold Race, de in Limburg verreden Nederlandse klassieker. De coureur van Team Sky meldde dat hij voldoende is hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep in Parijs-Nice. Hij onderging daarop een operatie.

,,Ik ben blij te kunnen zeggen dat het goed gaat”, aldus Poels op Twitter. ,,En dat ik kan zeggen dat ik definitief start in de Amstel Gold Race.”