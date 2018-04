iSkate is bezig ‘toekomst vorm te geven’

iSkate, een koepelorganisatie in de schaatssport, is bezig ‘de toekomst vorm te geven.’ Hoe die toekomst eruit ziet is echter nog onduidelijk. Dat liet de organisatie weten in een reactie op berichten dat het zou stoppen.

,,Bekend is dat het in het schaatsen tijd kost goede sponsors te vinden”, aldus iSkate. ,,Die tijd nemen wij. Intussen is, zoals arbeidsrechtelijk verplicht, aan alle medewerkers en sporters met een aflopend contract meegedeeld dat het contract niet wordt verlengd en dat we op dit moment geen nieuwe aanbieding doen.”

iSkate verwacht pas in mei meer duidelijkheid te kunnen geven.

iSkate werd in 2010 opgericht om schaatsers ondersteuning te bieden voor de hele loopbaan, van junior tot internationale topsenior.