Nederlaag Donar bij Venezia in halve finales

De basketballers van Donar hebben de eerste wedstrijd in de halve finales van de FIBA Europa Cup verloren. De Italiaanse kampioen Reyer Venezia benutte het thuisvoordeel optimaal met een ruime overwinning: 82-72. De return in Groningen is volgende week donderdag en de ploeg van coach Erik Braal moet dan met meer dan tien punten verschil winnen om de finale te bereiken. Drago Pasalic was de topschutter bij Donar met 20 punten. Bradford Burgess en Sergerio Gipson maakten ieder 14 punten.

Reyer Venezia begon voortvarend aan de wedstrijd en leidde binnen de kortste keren riant (11-2), maar Donar kroop geleidelijk aan uit zijn schulp. Onder aansporing van de makkelijk scorende Burgess maakten de Groningers de achterstand goed en in het tweede kwart vloeide uit het aanvallende spel zelfs een voorsprong (30-34) voort. Dat was het sein voor de Italiaanse kampioen weer aan te zetten en het initiatief over te nemen. Toch leidde Donar halverwege, zij het minimaal (42-43).

Na de pauze zette Reyer Venezia, dat vorig jaar op de vierde plaats eindigde in de Champions League, het offensief door. Het leverde de thuisploeg de nodige scores op én weer de leiding in de wedstrijd. Donar, voor het eerst actief in de halve finale van een Europees bekertoernooi, had moeite bij te benen, miste vaak en zag Venezia uitlopen naar een voorsprong van 66-57 na het derde kwart. In het vierde kwart probeerden de Groningers weer aan te klampen, maar de ploeg bleef moeite houden de basket te vinden, op Pasalic na. MarQuez Haynes van Venezia bracht luttele seconden voor het eindsignaal met een driepunter de eindstand op het scorebord.