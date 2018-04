Pedrosa onder het mes

De Spaanse motorcoureur Dani Pedrosa heeft in Barcelona een operatie aan zijn pols ondergaan. De 32-jarige MotoGP-rijder van Repsol Honda ging zondag onderuit tijdens de Grote Prijs van Argentinië. Daarbij liep hij een fractuur op.

De routinier, die in zijn loopbaan al vele operaties heeft moeten ondergaan, kan als alles goed gaat in het weekeinde alweer beginnen met zijn revalidatie. In een later stadium wordt bekeken of hij kan deelnemen aan de Grand Prix van de Verenigde Staten, op 22 april op het circuit van Austin.