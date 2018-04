Philadelphia 76ers wint opnieuw in NBA

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben hun vijftiende opeenvolgende overwinning behaald in de NBA, de Amerikaanse profcompetitie. Atlanta Hawks werd met 121-113 verslagen. De club is daardoor weer een stap dichter bij de derde plaats in de Eastern Conference gekomen.

JJ Redick was goed voor 28 punten en was daarmee de topschutter van de 76ers. Taurean Prince was aan de kant van de Hawks het meest productief, met 27 punten.

De vijftiende zege op rij betekende een clubrecord voor de 76ers, al zeker van de play-offs. In het seizoen 1982-1983 won het team veertien wedstrijden achter elkaar. In dat jaar werd de club ook kampioen.

Kampioen Golden State Warriors leed een ruime nederlaag tegen Utah Jazz, 119-79. De Warriors misten vedette Stephen Curry.