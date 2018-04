Sasnovitsj te sterk voor Hogenkamp

Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano. De Doetinchemse, die zich via de kwalificaties in het hoofdschema had gespeeld, moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in Aliaksandra Sasnovitsj. De als achtste geplaatste Wit-Russin won in twee sets: 7-6 (4) 6-0.

Hogenkamp, de nummer 110 van de wereld, bood in de eerste set geduchte tegenstand. Ze wist servicegames van Sasnovitsj te winnen en had zelfs licht de overhand. Het kwam aan op een tiebreak en die verloor ze met 7-4. In het tweede bedrijf raakte ze echter amper nog een bal en wist ze geen game meer te winnen.