Teunissen vervangt Kämna in Amstel Gold Race

Mike Teunissen mag na Parijs-Roubaix ook meedoen aan de Amstel Gold Race. De Nederlandse wielrenner is voor de klassieker van zondag door zijn ploeg aangewezen als vervanger van de Duitser Lennard Kämna.

De 25-jarige Teunissen finishte zondag als elfde in Parijs-Roubaix en kort daarvoor werd hij tweede in Dwars door Vlaanderen.

Sunweb gokt in de Gold Race op de Deen Søren Kragh Andersen, de Australiër Michael Matthews en Simon Geschke. ,,Het is een meer open wedstrijd, met meer kansen voor aanvallers”, zei ploegleider Aike Visbeek eerder. ,,De focus ligt bij ons de eerste 200 kilometer in het beschermen van de kopmannen, die zich daarna goed moeten zien te positioneren. We hebben met Søren, Michael en Simon meerdere troeven in huis plus enkel renners met zeer veel ervaring in de Limburgse heuvels.”

De ploeg van Sunweb bestaat verder, naast Teunissen, uit Laurens ten Dam, de Duitser Johannes Fröhlinger en de Belg Edward Theuns.