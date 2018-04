UCI-baas: besluit Froome pas na Giro

Chris Froome lijkt in mei van start te kunnen in de Ronde van Italië. David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, zegt in L’Equipe dat voor die tijd geen besluit te verwachten valt over de van doping verdachte Britse renner.

,,Voor de Giro zal er geen uitsluitsel zijn. Voor de start van de Tour wel, hoop ik”, aldus Lappartient. ,,Een renner die door een deel van het publiek wordt uitgejouwd, is niet het beeld dat we willen zien. Het is in ieders belang dat er snel duidelijkheid komt.”

Froome werd afgelopen najaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje betrapt op een te hoge waarde van het verboden salbutamol in zijn lichaam en moet zich daarvoor verantwoorden bij de UCI. Froome zegt het middel tegen astma op medische voorspraak te hebben gebruikt.

De Ronde van Italië begint 4 mei in Israël.