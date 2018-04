Wellens wint Brabantse Pijl

Tim Wellens heeft de Brabantse Pijl toegevoegd aan zijn erelijst. De Belgische wielrenner kwam in de 58e editie na ruim 200 kilometer tussen Leuven en Overijse alleen aan. De coureur van Lotto-Soudal sprong in de slotfase weg uit een kopgroepje en wist daarna zijn voorsprong op zijn achtervolgers vast te houden.

De Italiaan Sonny Colbrelli, de winnaar van vorig jaar, won de sprint van de eerste groep. Het verschil met Wellens bedroeg 5 seconden. De Belg Tiesj Benoot eindigde als derde, evenals vorig jaar. Huub Duijn was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Marta Bastianelli won de eerste editie van de Brabantse Pijl voor vrouwen, over 137 kilometer met start en finish in Gooik. Marianne Vos eindigde woensdag als derde, achter de Canadese Leah Kirchmann.

Voor de start werd Michael Goolaerts herdacht met een minuut stilte. De Belgische wielrenner van Veranda’s Willems-Crelan, tevens de ploeg van Duijn, overleed zondag op 23-jarige leeftijd nadat hij in Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg.

Kort na de start ging meteen Dries De Bondt er vandoor. De Belg reed zondag nog Parijs-Roubaix aan de zijde van zijn betreurde ploegmakker Goolaerts. De Bondt kreeg zes renners mee. De kopgroep bouwde een voorsprong van 8 minuten op. Bij de eerste doorkomst van Overijse was daar nog 2 minuten van over.

Tosh van der Sande en Jack Haig voegden zich in de eerste van de drie lokale rondjes van ruim 20 kilometer bij het kopgroepje en reden samen weg bij het ingaan van de tweede omloop. Het duo slaagde er niet in om weg te blijven waarna Wellens toesloeg. Hij vierde zijn vierde seizoenszege, inclusief titel in de Ruta del Sol, ingetogen. Met zijn vinger wees hij naar de hemel, als eerbetoon aan zijn overleden collega Goolaerts.