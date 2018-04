Bokser Fury terug in de ring

Tyson Fury keert terug in de ring. De Britse ex-wereldkampioen vecht op 9 juni in Manchester tegen een nog nader te bepalen tegenstander.

Fury speculeerde eerder over een gevecht met zijn landgenoot Anthony Joshua, de huidige wereldkampioen in het zwaargewicht van WBA, IBF, IBO en WBO. Fury vocht de afgelopen 2,5 jaar geen wedstrijden. Hij reageerde positief op een dopingtest en werd voor twee jaar geschorst. Volgens de ruim twee meter lange bokser had hij besmet vlees gegeten.

Na de sensationele winst van Fury op de Oekraïener Vladimir Klitsjko in november 2015, gebeurde veel in het leven van de spraakmakende bokser. Fury raakte aan de drank, nam drugs en werd zo depressief dat hij zelfs niet meer wilde leven. Zijn kampioensgordels raakte hij kwijt.