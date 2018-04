Gevallen Degenkolb slaat Gold Race over

De Duitse wielrenner John Degenkolb ontbreekt in de Amstel Gold Race. De 29-jarige coureur van Trek-Segafredo heeft last van een knie, het gevolg van een val in Parijs-Roubaix. Degenkolb kwam zondag in Roubaix als zeventiende over de streep, ruim drie minuten na winnaar Peter Sagan.

,,Op een schaal van één tot tien was mijn vermoeidheid twaalf na Parijs-Roubaix”, schreef Degenkolb op Twitter, bij een foto waarop hij uitgeput en onder het stof op een bankje zit. ,,Ik heb nu nog steeds veel pijn na mijn val. Om elk risico te vermijden, sla ik zondag de Amstel Gold Race over.” Degenkolb, in 2015 winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, hoopt op 1 mei weer aan de start te staan van de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt.

Trek-Segafredo stuurt Tsgabu Grmay uit Ethiopië in plaats van Degenkolb naar de Gold Race. Bauke Mollema en Koen de Kort zitten ook in de ploeg.