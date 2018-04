Van der Breggen geniet sowieso in Gold Race

Golfer Tiger Woods ook in US Open

Eerste Europese expo taartschilder uit VS

Google plus

Google plus

Van der Breggen geniet sowieso in Gold Race

Woods (42), drievoudig winnaar van de US Open (2000, 2002, 2008), speelde onlangs al op de Masters. Op de eerste major van het jaar werd hij 32e.

Golfer Tiger Woods neemt in juni van dit jaar ook deel aan de US Open. De Amerikaanse federatie liet weten dat de voormalig nummer één van de wereld zich heeft aangemeld voor de tweede major van dit jaar. Woods, die jarenlang werd gehinderd door een blessure aan zijn rug, speelde sinds 2015 niet meer op het evenement.

article

1080669

NEW YORK (ANP) - Golfer Tiger Woods neemt in juni van dit jaar ook deel aan de US Open. De Amerikaanse federatie liet weten dat de voormalig nummer één van de wereld zich heeft aangemeld voor de tweede major van dit jaar. Woods, die jarenlang werd gehinderd door een blessure aan zijn rug, speelde sinds 2015 niet meer op het evenement.

https://nieuws.nl/sport/20180412/golfer-tiger-woods-ook-in-us-open/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/04/12214721/golfer-tiger-woods-ook-in-us-open.jpg

Sport