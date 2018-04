Hamilton zegt sorry tegen Verstappen

Lewis Hamilton heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan Max Verstappen. De regerend wereldkampioen schoot de Nederlander aan op het circuit van Shanghai en gaf hem een stevige handdruk.

,,Ik vond het als oudere coureur mijn taak om hem even op te zoeken”, legde Hamilton even later uit op een persconferentie. ,,Los van wie er fout zat. Ik heb sorry gezegd. Respect tussen coureurs is belangrijk. Zo moeten jullie dit gebaar zien.”

Hamilton noemde Verstappen zondag na de Grand Prix van Bahrein een ,,dickhead” (eikel) en verweet hem een gebrek aan respect. De Brit was tijdens de race in botsing gekomen met de Nederlander, die even na die crash uitviel. Het was niet de eerste keer dat Verstappen door zijn soms roekeloze rijstijl in opspraak raakte. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen baalden vorig jaar ook soms van de aanvallend racende Verstappen.