Handballers tegen Slovenië in EK-kwalificatie

De Nederlandse handballers treffen in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 Slovenië, Letland en Estland. De Slovenen kwam uit de pot met sterkste landen, ze zijn de nummer drie van het WK van vorig jaar. Oranje ontliep wereldkampioen Frankrijk en olympisch kampioen Denemarken. Het EK wordt gehouden in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Die drie landen zijn zeker van deelname, net als titelverdediger Spanje.

,,De loting had slechter gekund”, meende bondscoach Erlingur Richardsson. ,,Toch is het moeilijk te voorspellen. Letland heeft een aantal goede spelers met veel ervaring. Estland zit in dezelfde fase als wij. Ook zij bouwen met een jong team naar de toekomst. Slovenië is de grote favoriet in de poule.”

Nederland heeft zich nog nooit geplaatst voor een EK. Het kwalificatietoernooi begint voor Oranje eind oktober met een thuiswedstrijd tegen Estland. Het toernooi wordt voor het eerst gespeeld met 24 landen. Dat houdt in dat de eerste twee landen in elke poule zich kwalificeren. Ook de beste vier nummers drie uit de acht groepen plaatsen zich voor het EK.