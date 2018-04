Kritiek Hamilton laat Verstappen koud

Max Verstappen peinst er niet over zijn rijstijl aan te passen na de kritiek die hij zondag van wereldkampioen Lewis Hamilton kreeg. ,,Waarom zou ik?”, vroeg hij zich af tijdens een persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van China van komende zondag in Shanghai.

Verstappen kreeg veel vragen over zijn crash met Lewis Hamilton, die hem zondag de race in Bahrein kostte. ,,Ik deed niets verkeerd”, zei de Limburger. ,,Ik probeer een andere auto in te halen. Ik zag die kans en wilde die grijpen. Zo had het vorig jaar in Mexico ook mis kunnen gaan”, doelde Verstappen op de wedstrijd die hij uiteindelijk won. ,,Dat is racen, zo simpel is het. Ik snap niet waarom iedereen hier nu zo bovenop springt.”