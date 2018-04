Martin en Costa kopmannen bij Emirates

De Ierse wielrenner Daniel Martin en de Portugees Rui Costa zijn de kopmannen van Team Emirates in de Amstel Gold Race. Het duo komt daarna in diezelfde rol ook in actie in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken, de laatste voorjaarsklassieker op 22 april.

Martin heeft zich in de Amstel Gold Race nog niet kunnen onderscheiden. Hij werd vijftiende in 2015 maar reed de koers door het Limburgse heuvelland vier keer niet uit. In Luik is de 31-jarige Ier meer op zijn plaats met een zege in 2013 en een tweede plaats vorig jaar achter de Spanjaard Alejandro Valverde. ,,Ik heb de goede vorm te pakken sinds het begin van het seizoen, hoewel ik door pech nog geen goed resultaat kon neerzetten”, verklaarde Martin. ,,Ik ben klaar om te starten in deze wedstrijden die ik erg graag rij.”

Rui Costa werd in 2015 nog vierde in de Gold Race, het jaar erop was hij derde in Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg heeft de Italiaan Diego Ulissi als schaduwkopman achter de hand. De Italianen Matteo Bono en Manuele Mori, de Wit-Rus Alexandr Riaboesjenko en de Australiƫr Rory Sutherland completeren de ploeg.