Movistar met Valverde in Gold Race

Alejandro Valverde gaat zondag opnieuw een poging doen om de Amstel Gold Race te winnen. De bijna 38-jarige Spanjaard voert de ploeg van Movistar aan in de klassieker door de Limburgse heuvels. Valverde beschikt over een uitpuilende erelijst en stond in de Gold Race ook al drie keer op het podium, maar hij won nog nooit.

De Spaanse alleskunner eindigde in 2008 als derde, in 2013 en 2015 werd hij tweede. Vorig jaar moest Valverde genoegen nemen met een bijrol (negentiende).

Valverde krijgt zondag in de koers over 262 kilometer, met onderweg 35 beklimmingen, steun van zijn landgenoten Mikel Landa, Imanol Erviti en José Joaquin Rojas, de Colombianen Carlos Betancur en Winner Anacona en Andrey Amador uit Costa Rica.

De Australische formatie Mitchelton-Scott heeft met Roman Kreuziger een oud-winnaar in de gelederen. De Tsjech, in 2013 de beste in Limburg, krijgt hulp van onder anderen Michael Albasini en Daryl Impey.

BMC komt met Greg Van Avermaet als kopman naar Maastricht. De Belg neemt onder anderen Dylan Teuns, Simon Gerrans en Damiano Caruso mee.