Quick-Step heeft meerdere troeven in Limburg

Quick-Step Floors verschijnt zondag met meerdere troeven aan de start van de Amstel Gold Race. Philippe Gilbert won de race over de Limburgse heuvels al vier keer. Julian Alaphilippe is in bloedvorm teruggekeerd van de Ronde van Baskenland, waarin hij twee etappes won. Ook Niki Terpstra, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, zit in de selectie van de meest succesvolle ploeg van dit voorjaar.

Gilbert won de enige Nederlandse klassieker in 2010, 2011, 2014 en vorig jaar. De Belg is op zijn best op korte klimmetjes als in Limburg. Hij veroverde zes jaar geleden de wereldtitel in Valkenburg. Gilbert gunde zich deze week enige rust en sloeg de Brabantse Pijl over.

Wilfried Peeters, één van de ploegleiders van Quick-Step, gokt niet alleen op Gilbert. ,,De finale van de Amstel Gold is een beetje veranderd met smalle wegen in de laatste kilometers. Dat kan in het voordeel zijn van aanvallers”, zei hij.

Gilbert, Alaphilippe en Terpstra vormen zondag een ploeg met Bob Jungels, Davide Martinelli, Enric Mas en Pieter Serry.