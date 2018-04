Van der Breggen geniet sowieso in Gold Race

Anna van der Breggen start zondag als topfavoriet in de Amstel Gold Race. De renster van Boels-Dolmans won de koers in Limburg vorig jaar om vervolgens met winst in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik een ongekende trilogie te voltooien. ,,Ik kijk enorm uit naar komende week. Ik vind het allemaal echt prachtige koersen, of ik nu win of niet. Je kunt nog steeds van bepaalde koersen houden en ze leuk vinden om te doen, ook als je niet wint”, zegt Van der Breggen op de website van haar team.

Olympisch kampioene Van der Breggen was dit jaar al op dreef met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In de heuvelklassiekers had ze vorig jaar veel steun aan de Britse Lizzie Deignan-Armitstead, die in maart aankondigde wegens aanstaand moederschap dit jaar niet te koersen. ,,We zullen haar zeker missen. Maar we weten nu al een tijdje dat ze er niet meer bij zal zijn tijdens de wedstrijden dit jaar, dus vangen we het op met de rest van het team. Als je ziet hoe we het op dit moment doen, dan denk ik dat het helemaal gaat goed komen”, aldus Van der Breggen.