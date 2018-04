Van Gerwen walst over Whitlock

Darter Michael van Gerwen heeft op de tiende speelavond zijn grootste overwinning van dit seizoen in de Premier League behaald. Tegen de Australiër Simon Whitlock won de Vlijmenaar met maar liefst 7-1. Uiteraard behield hij daarmee de leiding in de topcompetitie. Het was zijn negende zege. Van Gerwen, die op een gemiddelde van iets meer dan 102 uitkwam, verloor tot dusverre alleen van de Schot Peter Wright.

Raymond van Barneveld verloor zijn eerste partij van de avond. De Noord-Ier Daryl Gurney was met 7-4 de baas over de Hagenaar. Van Barneveld kwam tot een gemiddelde van ruim 94. Hij neemt het later op de avond nog op tegen de Schot Peter Wright.