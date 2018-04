Westbrook pakt weer record in NBA

De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook is weer een record rijker. De 29-jarige vedette van Oklahoma City Thunder eindigde de reguliere competitie over 82 wedstrijden zowel qua punten, rebounds als assists met een gemiddelde in de dubbele punten. Westbrook werd daarmee de eerste basketballer ooit die dat in twee seizoenen presteerde.

Westbrook produceerde tegen Memphis Grizzlies (137-123) zes punten, twintig rebounds en negentien assists. Daardoor kwamen zijn gemiddelden uit op 25,4 punten, 10,05 rebounds en 10,3 assists per wedstrijd. In het seizoen 2016-2017 maakte Westbrook gemiddeld 31,6 punten, pakte hij 10,7 rebounds en leverde hij 10,4 assists. De basketballer die altijd met het nummer 0 speelt, werd daarmee de eerste speler sinds Oscar Robertson in 1961-1962 met een ‘triple-double’ als gemiddelde.

Vorig seizoen noteerde Westbrook in liefst 42 wedstrijden dubbele scores in punten, rebounds en assists. Hij verbeterde daarmee het 55 jaar oude record van Robertson.

In de schaduw van Westbrook produceerde de negentienjarige Markelle Fultz bij Philadelphia 76ers als jongste speler ooit in de NBA zijn eerste ‘triple-double’.