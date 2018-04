Ferrari ontdekt sensorfout bij pitstop

Een elektronische fout leidde afgelopen zondag tot de mislukte pitstop van Ferrari-coureur Kimi Räikkönen in de Grote Prijs van Bahrein. De Fin zag een groen licht na zijn bandenwissel, ten teken dat hij kon vertrekken. In werkelijkheid was het linker achterwiel blijven steken. Bij het optrekken reed Räikkönen over het onderbeen van monteur Francesco Cigarini, die nog met het nieuwe wiel in zijn handen stond. Hij liep een dubbele beenbreuk op.

,,Het elektronische systeem heeft niet goed gefunctioneerd en gaf per abuis het groene licht. Een sensor werkte niet”, lichtte teambaas Mauricio Arrivabene toe. De Italiaanse renstal heeft alle procedures opnieuw doorlopen. ,,Dit mag natuurlijk niet nog eens gebeuren, want de veiligheid van onze mensen staat bovenaan.”

Ferrari kreeg een boete van 50.000 euro voor de mislukte pitstop. Voor de internationale autosportfederatie FIA was het incident aanleiding een onderzoek in te stellen naar de elektrische wielpistolen, die de monteurs gebruiken bij het wisselen van de banden. Bij het Formule 1-team Haas was het in de Grote Prijs van Australië ook al misgegaan.