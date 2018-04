Gewichthefbond vecht voor olympische status

De internationale gewichthefbond IWF voert vergaande maatregelen door om de sport dopingvrij te krijgen én daarmee zijn olympische status te behouden. Vijf landen, in totaal goed voor meer dan 130 dopingzondaars sinds 2008, weten nu al dat ze met maximaal één man en één vrouw mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Dat zijn Rusland, Kazachstan, Azerbeidzjan, Armenië en Wit-Rusland. Niet toevallig ook landen die doorgaans grossieren in medailles op de grote toernooien.

,,We kiezen voor een nieuwe en creatieve aanpak waarbij we landen met een dopingvrij verleden belonen met ruimere deelname aan de Olympische Spelen”, zei directeur Attila Adamfi van de IWF. ,,Deze maatregelen moeten duidelijk maken dat we doping niet tolereren in het gewichtheffen.”

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de gewichthefbond gedreigd de sport af te voeren van het olympisch programma als het de dopingproblemen niet weet op te lossen. Dat zou dan ingaan vanaf Parijs 2024. ,,We staan onder druk”, erkent Adamfi. ,,Daarom moeten wij laten zien dat we absoluut vastberaden zijn onze sport schoon te krijgen.”