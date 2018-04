Sunweb bouwt talentencampus in Sittard

Wielerploeg Sunweb opent in 2019 een eigen topsportcentrum in Sittard. Het wordt een campus waar wielertalenten samen trainen en leven, maar waar ook aandacht is voor hun carrière na de wielersport. De campus is een volgende stap in de visie van Sunweb, die het wielrennen als teamsport ziet en de ploeg ook wil runnen als een team.

,,Ajax heeft de Toekomst, PSV de Herdgang en wij gaan iets dergelijks doen in Sittard”, zei directeur Iwan Spekenbrink bij de NOS. De ploeg van renners als Tom Dumoulin en Wilco Kelderman wil vooral de jongste talenten opvangen in de campus en ze voorbereiden op een profcarrière. Ook de vrouwenploeg gaat gebruikmaken van de campus ,,We willen een topsportomgeving creëren voor onze talenten, met de nadruk op het gebruik van de modernste faciliteiten.”

Sunweb heeft voor Sittard gekozen als vestigingsplaats vanwege onder meer de fietsvriendelijke infrastructuur van het heuvelrijke Zuid-Limburg. Ook technologiepartner DSM zit vlakbij, evenals Born, de voedingsspecialist van het team. ,,Ik ben er trots op dat onze droom tot wasdom komt. We willen een volgende stap zetten om een beter team te worden. We kunnen op de campus de dagelijkse samenwerking tussen sporters, deskundigen en coaches optimaliseren”, aldus Spekenbrink.

,,Het wordt een omslag in het wielrennen”, zegt Roy Curvers, de wegkapitein van Sunweb. ,,Zeker voor die jonge jongens. Door ze dagelijks samen te laten trainen en leven zullen ze sneller weten wat het beroep van profwielrenner inhoudt en stappen in hun ontwikkeling maken.”