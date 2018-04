Toussaint en Kamminga scherpen records aan

Zwemster Kira Toussaint heeft haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt. Tijdens de Swim Cup in Eindhoven tikte de 23-jarige Toussaint aan in 59,88 seconden, net iets eerder dan vorige week in Den Haag toen ze als eerste Nederlandse zwemster onder de ‘magische’ grens van 1 minuut was gedoken (59,94).

,,Ik startte harder dan gepland”, zei de dochter van voormalig olympisch kampioene Jolanda de Rover. ,,Het deed ook meer pijn dan vorige week.” Toussaint, al zeker van tickets voor de EK in Glasgow op de 50 en 100 rug, staat met 59,88 op de wereldranglijst van dit jaar op de negende plaats.

Arno Kamminga verbeterde opnieuw zijn Nederlands record op de 200 school. Met 2.08,70 was hij weer iets sneller dan vorige week in Den Haag (2.08,75).

Op de 50 vlinder ging de winst naar Ranomi Kromowidjojo, in 25,65. De nummer twee van de WK van vorig jaar in Boedapest op dit onderdeel had in de series al voldaan aan de EK-limiet van 26,47. In de finale doken ook Kim Busch (26,21) en Elinore de Jong (26,37) daar onder. Bij de mannen pakte Nyls Korstanje (23,54) een ticket naar Glasgow.