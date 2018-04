Weer los wiel in Formule 1

Opnieuw is een los wiel ontdekt in de Formule 1. De Belg Stoffel Vandoorne moest tijdens de tweede vrije training van de Grote Prijs in China zijn McLaren aan de kant zetten, omdat een van zijn wielen niet goed was bevestigd. De wedstrijdleiding legde de Britse renstal een boete op van 5000 euro.

Losse wielen lijken wel aan de orde van de dag dit seizoen in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd naar de elektrische wielpistolen die de teams gebruiken om de banden razendsnel te wisselen. Daar zou iets aan mankeren na een aantal opvallende incidenten.

De coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen van Haas vielen tijdens de Grote Prijs van Australië allebei kort na hun pitstop uit met een los wiel. Kimi Räikkönen had in de Grote Prijs van Bahrein een los wiel in de training en maakte in de race een mislukte pitstop. Het linker achterwiel van zijn Ferrari ging helemaal niet los. ,,Het lijkt steeds minder op toeval”, liet wedstrijdleider Charlie Whiting zich ontvallen.