Beste tijd Vettel, Verstappen vierde in China

Max Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van China de vierde tijd gereden. De Formule 1-coureur van Red Bull liet in Shanghai een snelste ronde van 1.33,969 noteren. De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de beste tijd neer: 1.33,018, gevolgd door zijn Finse ploeggenoot Kimi Räikkönen (1.33,469) en diens landgenoot Valtteri Bottas van Mercedes (1.33,761).

Wereldkampioen Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië moest in zijn Mercedes genoegen nemen met de vijfde tijd (1.34,057). Hij verloor een keer de controle over zijn bolide, waarna hij een flinke ‘spin’ maakte. De Australiër Daniel Ricciardo moest zijn derde training snel afbreken. De teamgenoot van Verstappen had mechanische problemen. Hij moest zijn rokende racewagen aan de kant zetten.

Verstappen reed vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen twee keer de vijfde tijd. De kwalificatie voor de Grote Prijs van China, die zondag wordt verreden, is zaterdag om 08.00 uur Nederlandse tijd begonnen.