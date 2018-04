Bora twee jaar langer sponsor ploeg Sagan

Bora blijft nog zeker tot het einde van 2021 als sponsor verbonden aan de wielerploeg waarvoor onder anderen wereldkampioen Peter Sagan rijdt. Teammanager Ralph Denk van de ploeg die voluit Bora-hansgrohe heet maakte dat in Maastricht, zondag startplaats van de Amstel Gold Race, bekend.

Het bedrijf in kookinstallaties is sinds 2015 actief in de wielersport. Het huidige contract liep tot eind 2019. ,,Dit is een belangrijke stap voor ons team. We hebben een zeer talentvolle groep en kunnen ook verder werken aan talentontwikkeling”, zei Denk.

Ook Sagan toonde zich verheugd. De Slowaak rijdt sinds 2017 voor het Duitse team. Zijn contract loopt nog anderhalf jaar door. ,,Dat we nu al weten dat de toekomst van de plog tot 2021 is verzekerd, geeft alle renners, inclusief mezelf, veel vertrouwen”, zei Sagan, die in het midden liet of zijn nog anderhalf jaar lopende verbintenis wordt verlengd. ,,Dat hangt van hem af”, zei hij lachend, met een knikje richting de teammanager.