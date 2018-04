Djokovic herenigd met oude coach Vajda

Novak Djokovic is herenigd met zijn voormalig coach Marian Vajda. Dat meldt de ATP. Volgens de belangenbehartiger van de mannelijke tennissers staat Vajda de Serviër bij tijdens het gravelseizoen.

Djokovic en Vajda trainden afgelopen week al samen in Marbella, maar een officiële mededeling over een hernieuwde samenwerking deed de voormalig nummer één van de wereld nog niet. Vajda was tussen 2006 en 2017 ruim tien jaar de coach van Djokovic.

Door blessureleed (elleboog) en tegenvallende resultaten is Djokovic afgezakt naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Hij won dit seizoen pas drie partijen. Komende week komt Djokovic in actie op het masterstoernooi van Monte Carlo. In de eerste ronde speelt hij tegen een qualifier. Bij de laatste acht wacht mogelijk tienvoudig kampioen Rafael Nadal.