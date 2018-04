Dressuuramazone Witte-Vrees zesde in Parijs

Dressuuramazone Madeleine Witte-Vrees heeft bij de wereldbekerfinale in Parijs genoegen moeten nemen met de zesde plaats. De 45-jarige amazone eindigde met Cennin in de afsluitende kür op de zesde plaats, met een score van 81,336 procent. De wereldbeker ging voor de vierde keer naar Isabell Werth uit Duitsland, die in 1992, 2007 en vorig jaar ook de beste was.

De zesvoudig olympisch kampioene scoorde met haar paard Weihegold als enige boven de 90 procent (90,657). De Amerikaanse Laura Graves, die Werth een dag eerder voor was gebleven in de Grand Prix, eindigde met 89,082 op de tweede plaats. Het brons ging naar de Duitse Jessica von Bredow-Werndl (83,725).

Edward Gal eindigde op de rug van Glock’s Zonik als achtste, met 79,654 procent. Patrick van der Meer kwam met Zippo niet verder dan de zestiende plek (72,289).