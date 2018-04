Hamilton is er in China niet gerust op

De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton vraagt zich af of Mercedes zondag in staat zal zijn om Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen bij te houden in de Grand Prix van China. ,,Ik weet niet of we Ferrari kunnen uitdagen, we zijn tenslotte een halve seconde langzamer in de kwalificatie”, sprak de wereldkampioen in Shanghai een tikje bezorgd. ,,Eerlijk, ik durf het niet te voorspellen. We zijn hier sneller dan vorige week in Bahrein, maar Ferrari blijft weer voorop rijden. Ik verwacht daarom dat ze dat zondag opnieuw zullen doen.”

Vettel gaat vanaf pole in China op jacht naar zijn derde opeenvolgende GP-zege in het nog prille seizoen. Hamilton vertrekt vanaf de vierde startplek, net voor Max Verstappen. De 33-jarige Brit won de race in Shanghai al vijf keer.

Volgens Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, beschikken de bolides van Hamilton en Valtteri Bottas over voldoende snelheid om Ferrari te pareren. ,,Het is bij ons een bandenkwestie”, verzekerde de Oostenrijker. ,,We hebben vooral een gebrek aan grip. Dat moeten we snel gaan oplossen.”