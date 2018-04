Honkballer Schoop ook aan de kant

Net als Xander Bogaerts staat ook Jonathan Schoop voorlopig aan de kant. De 26-jarige honkballer van Baltimore Orioles en Oranje heeft in de verloren MLB-wedstrijd tegen Boston Red Sox (3-7) een spiertje verrekt toen hij probeerde een bal te slaan. ,,Het zag er niet lekker uit”, zei manager Buck Showalter van de Orioles.

De vaste tweedehonkman van de ploeg uit Baltimore kan zeker tien dagen niet in actie komen. De Antilliaan was eerder in de week goed op dreef tegen Toronto Blue Jays (5-3). Hij sloeg in die wedstrijd twee ploeggenoten binnen.

Bogaerts staat voorlopig aan de kant bij Boston Red Sox. De korte stop liep vorig weekeinde een barst op in een botje van zijn linkerenkel. De international van Oranje hoefde geen operatie te ondergaan, maar moet wel twee weken rust houden.