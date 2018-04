Mertens wint drie keer op een dag in Lugano

Elise Mertens heeft zich op het WTA-toernooi van Lugano geplaatst voor de finale. De als tweede geplaatste Belgische won zaterdag drie partijen; twee in het enkelspel en één in het dubbelspel.

Het schema van het toernooi wordt door de regenval in het zuiden van Zwitserland al de hele week in de war geschopt en diverse wedstrijden moesten zelfs indoor gespeeld worden.

Zaterdagochtend was het droog en zo kon Mertens de Duitse Mona Barthel met 6-4 5-6 7-6 (0) verslaan. Niet veel later versloeg ze ook Vera Lapko uit Wit-Rusland in drie sets (6-1 4-6 6-4) en won ze aan de zijde van Kirsten Flipkens in het dubbelspel.

In de finale staat Mertens tegenover de Wit-Russin Irina Sabalenka, die in twee wedstrijden maar vier sets hoefde te spelen.