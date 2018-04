Pole voor Vettel, vijfde startplek Verstappen

Formule 1-coureur Sebastian Vettel begint zondag vanaf poleposition aan de Grote Prijs van China in Shanghai. De Duitser zette in zijn Ferrari tijdens de kwalificatie in het derde deel de beste tijd neer. Max Verstappen vertrekt in zijn Red Bull vanaf de vijfde startpositie.

Kimi Räikkönen, de teamgenoot van Vettel, reed de tweede tijd. Zijn Finse landgenoot Valtteri Bottas (Mercedes) zorgde voor de derde tijd, gevolgd door zijn Britse stalgenoot Lewis Hamilton.

Voor Vettel is het zijn 52e pole in zijn loopbaan. Hij won de eerste twee races in dit seizoen.