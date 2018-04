Ricciardo verliest wat vertrouwen in Renault

Daniel Ricciardo lijkt weer wat vertrouwen verloren te hebben in motorleverancier Renault van Red Bull. Zijn training was zaterdag vroegtijdig voorbij vanwege een kapotte motor, waardoor zijn deelname aan de kwalificaties zelfs in gevaar kwam.

,,Ik stop natuurlijk nooit met hopen, maar deze dingen verminderen naar verloop van tijd wel mijn optimisme”, zei de Australische Formule 1-coureur, die vorige week in Bahrein uitviel.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen was de teamgenoot van Max Verstappen nog positief gestemd. ,,De wintertests zagen er qua betrouwbaarheid aanmerkelijk positiever uit”, aldus Ricciardo. ,,We hadden dan ook niet verwacht om tijdens de derde race van het seizoen in deze situatie te zitten, met eerst de problemen in Bahrein en nu die van vanochtend.”

Daarmee doelde Ricciardo op een geplofte motor tijdens de derde vrije training. Dankzij snel en goed werk van zijn monteurs kon de Australiër toch nog meedoen aan de kwalificatie.

Vorig seizoen viel in dertien van de twintig races Ricciardo of Verstappen uit.