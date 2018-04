Schaatscoach De Wit tekent bij in Japan

Schaatscoach Johan de Wit is ook de komende vier jaar werkzaam in Japan. De Noord-Hollander heeft zijn contract bij de Japanse bond met vier jaar verlengd, tot en met de Winterspelen van Peking 2022. De Wit trad drie jaar geleden aan in Japan. Als bondscoach van de allrounders zorgde hij voor grote successen, met name ook bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Zijn takenpakket wordt de komende olympische cyclus flink uitgebreid.

,,Ik ben ontzettend blij en vereerd dat ik de komende vier jaar coach van Japan mag blijven. Het verhaal gaat door”, liet De Wit opgetogen weten via Twitter.