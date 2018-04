Van der Mark vijfde in Aragón

Wegracer Michael van der Mark is bij de World Superbikerace van Aragón als vijfde geëindigd. De Rotterdammer was op zijn Yamaha vanaf de zesde plek begonnen op het circuit in het Noord-Spaanse Alcañiz. De zege ging naar de Britse Kawasaki-coureur Jonathan Rea. Hij werd op het podium vergezeld door twee Ducati-rijders: de Brit Chaz Davies en de Spanjaard Xavi Fóres.

Voor Van der Mark was het zijn op een na beste resultaat tot nu toe dit seizoen. In de openingswedstrijd in Australië finishte hij als negende en zevende. In Thailand werd hij zevende en pakte hij in de tweede race zijn eerste podiumplaats: tweede. Zondag volgt nog een race in Aragón. Rea leidt in de WK-stand, Van der Mark staat zesde.