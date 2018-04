Warriors beginnen play-offs met winst

Golden State Warriors heeft de eerste wedstrijd van de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De titelverdediger begon de best-of-sevenserie in de eerste ronde tegen San Antonio Spurs met een overtuigende zege: 113-92. De Warriors bereikten de afgelopen drie jaar steeds de grote finale van de NBA, met iedere keer Cleveland Cavaliers als tegenstander. De ploeg uit Californië zegevierde in 2015 en 2017, de Cavaliers van LeBron James pakten de titel in 2016.

Ook zonder vedette Stephen Curry, die herstellende is van een knieblessure, hadden de Warriors voor eigen publiek weinig problemen met San Antonio Spurs. Klay Thompson gooide 27 punten bij elkaar, Kevin Durant 24. Draymond Green had met twaalf punten, acht rebounds en elf assists ook een belangrijke bijdrage.

Bij de Spurs moest het vooral komen van LaMarcus Aldridge (14 punten) en Rudy Gay (15). De ‘oudjes’ Manu Ginobili (40 jaar), Pau Gasol (37) en Tony Parker (35) vertolkten een bijrol bij de ploeg die in de afgelopen twintig jaar vijf keer kampioen werd.