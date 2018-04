Andujar pakt titel op gravel Marrakech

De Spaanse tennisser Pablo Andujar heeft na vier jaar weer een titel gepakt op de ATP Tour. De 32-jarige Andujar, door een slepende elleboogblessure ver afgezakt op de wereldranglijst, schreef het graveltoernooi van Marrakech op zijn naam. De Spanjaard was de als tweede geplaatste Brit Kyle Edmund de baas in de finale: 6-2 6-2.

Andujar veroverde zijn vierde ATP-titel. De vorige dateert van vier jaar geleden in Gstaad. De tennisser uit Valencia won ook twee keer in de Marokkaanse stad Casablanca (2011 en 2012). Andujar moest zich de voorbije jaren liefst drie keer laten opereren aan een elleboog. Hij keerde eind vorig jaar terug op de baan en won onlangs weer een challengertoernooi in Alicante. De huidige nummer 355 van de wereld bewees in Marrakech dat hij weer helemaal terug is.