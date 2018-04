Blaak kan nu ook de Gold Race winnen

Chantal Blaak begon vorig jaar aan de Amstel Gold Race met het idee: waar kan ik aanklampen? Maar de 28-jarige renster van Boels-Dolmans, vorig jaar in het Noorse Bergen gekroond tot wereldkampioene, heeft aan vertrouwen gewonnen. ,,Nu vroeg ik me af: waar kan ik aanvallen?”

Dat deed Blaak bij de voorlaatste doorkomst op de Cauberg, als lid van een achtkoppige kopgroep. ,,Even testen.” Dat deed Blaak bij de laatste passage niet meer, al moest ze zich inhouden. ,,Ik moest vertrouwen op mijn sprint.” Ze versloeg landgenote en trainingsmaatje Lucinda Brand in de sprint. ,,Het is heel speciaal om hier, in deze trui, te winnen.”

Met de regenboogtrui is ze herkenbaarder geworden. ,,Ongelooflijk hoe vaak ik mijn naam hoorde roepen”, keek ze terug op de 116 kilometer lange tocht door het Limburgse heuvelland. ,,Ik kreeg er zoveel moraal van.”

Ploegleider Danny Stam heeft de ontwikkeling van Blaak van dichtbij aanschouwd. ,,Dat ze zichzelf nu hier kansen toedicht heeft puur en alleen met die wereldtitel te maken. Daar merkte ze dat ze ook op een zwaar parcours kon winnen. Dit jaar reed ze zonder druk, in de schaduw van onze kopvrouw Anna van der Breggen, naar de vijfde plaats in de Strade Bianche.”

,,Ik rijd al een paar weken sterk”, wist ook Blaak. ,,Ik had goede benen, maar miste nog een grote zege.” In de Ronde van Vlaanderen, hoog op haar verlanglijstje, zag ze Van der Breggen met de zege aan de haal gaan. ,,We rijden zo sterk en vandaag kreeg ik het vertrouwen van de ploeg. Maar dan moet je het nog wel doen. Onze kracht is dat we als een blok rijden en inspelen op hoe de koers zich ontwikkelt.”