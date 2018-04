Blaak wint Gold Race voor vrouwen

De Nederlandse wielrenster Chantal Blaak heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De wereldkampioene van de ploeg Boels-Dolmans was na ruim 116 kilometer de snelste in de sprint voor haar landgenote Lucinda Brand en de Australische Amanda Spratt. Het drietal bereikte licht afgescheiden van enkele medevluchtsters de finish in Vilt.

Blaak werd vorig jaar in het Noorse Bergen wereldkampioen. Dit jaar won de 28-jarige Zuid-Hollandse een rit in de Healthy Ageing Tour. De Gold Race was de zevende wedstrijd uit de WorldTour-reeks.

Blaak viel aan uit een kopgroep van acht rensters bij de voorlaatste beklimming van de Cauberg. De Amerikaanse Alexis Ryan sloot aan, even later gevolgd door Spratt. Het peloton volgde op anderhalve minuut en kreeg het gat naar de koploopsters nooit meer dicht.

Van de oorspronkelijke acht kwamen de Nederlandse Riejanne Markus, Brand en de Française Audrey Cordon-Ragot weer terug. Bij het oprijden van de Cauberg, ruim 3 kilometer voor de finish, leken de Italiaanse Giorgia Bronzini en de Finse Lotta Lepistö ook weer terug te keren, maar bij de eerste de beste tempoversnelling moesten zijn hun inspanningen al bekopen.

Achter het drietal sprintte Markus nog naar de vierde plaats. Marianne Vos finishte als tiende.